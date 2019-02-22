Евгения Медведева: "Радуюсь не медали, а тому, что удалось перешагнуть через себя"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления в финале Кубка России. Фигуристка показала лучший результат в короткой программе, уступила Елизавете Туктамышевой в произвольной, но по сумме сохранила первую строчку. Кубок России стал последним отборочным стартом перед формированием состава на чемпионат мира.

- Эти дни для меня очень важные, я радуюсь не штучке, которую вешают на шею после соревнований, - обратилась Медведева к фанатам в прямом эфире Инстаграма. - На данный момент я радуюсь тому, что мне удалось перешагнуть через себя. Все видели, что на предыдущих соревнованиях у меня были проблемы, давайте напрямик. Проблемы вот здесь вот (показывает на голову).

Я горжусь всеми вами, всей тренерской командой, что мы смогли переступить через порог, который, кажется, что душит меня. С сегодняшнего дня я даю себе и вам обещание, что не остановлюсь и буду идти вперед.

Я недовольна тем, как я прокатала, потому что знаю, что могу идти намного дальше вперед и уверена, что у меня получится. Рада, что вы верите в меня. Ребята, вы моя сила. Если бы не вы, я бы сошла с ума.

Я в фигурном катании для себя делаю 10 процентов. Все остальное я делаю для кого-то. Мне это сильно помогает. Для вас, для семьи, для страны. Надеюсь, что делаю пока что неплохо. Я хотела вас подбодрить, у меня получилось. Вы сильно визжали.

Поэтому давайте веселиться на соревнованиях, получать удовольствие, все делать для себя, для командного духа и как можно больше бесить тех, кто смотрит фигурное катание только для шоу, а не для того, чтобы получить удовольствие.