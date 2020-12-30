Евгения Медведева подвела итоги 2020 года: «Зато нескучно»

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева в Instagram подвела итоги 2020 года.

«Итоги года. Ура.

1. Стала Мейлор Мун. В прямом смысле. Ну, почти стала.

2. Япония. Сакура.

3. Отрезала 25 см волос. Не пожалела.

4. Тренировки по FaceTime. Сложно.

5. Удивила. Удивилась. Все хорошо.

6. Больница. Спина.

7. День рождения. Больница. Вирус.

8. Тофочка.

9. Полный джингл белс @nastyaskoptsova

P. S. Про локдауны и закрытые границы не будем. Все и так это знают.

Как говорится, «зато нескучно», — написала Медведева.

Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».