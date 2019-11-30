Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих болельщиках.

— У меня есть болельщики и фаната. Я разделяю эти понятия. Потому что фанаты, это от слова «фанатизм», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Чем отличаются поклонники из разных стран? Они все разные абсолютно. Очень выделяются японцы, каждый спортсмен со мной согласится. Они сдержанные, но при этом умудряются показывать огромную любовь. А наши фанаты и болельщики — это что-то потрясающее. Потому что такого скопления энергии я не видела никогда.

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