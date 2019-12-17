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«Это непозволительно». Авербух — о резких высказываниях Ягудина

09:04
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Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух в своем Instagram прокомментировал резкие высказывания олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити-2002 Алексея Ягудина по поводу критики в адрес Татьяны Тарасовой.

— Илья, если ваши артисты будут дальше говорить своим клиентам-зрителям «остальные — сосать», будете кататься сами для себя. Я собиралась всей семьей идти на «Щелкунчика» в Новокузнецке, теперь смотреть на Ягудин не хочется, — обратилась к Авербуху одна из пользовательниц соцсети.

— Согласен с вами! — ответил Авербух. — Это непозволительно в любом случае. Очень жаль...

Примечательно, что фраза, на которую ссылается пользовательница, была впоследствии удалена Ягудиным из сообщения.

Ягудин поддержал Тарасову

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