«Это непозволительно». Авербух — о резких высказываниях Ягудина
Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух в своем Instagram прокомментировал резкие высказывания олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити-2002 Алексея Ягудина по поводу критики в адрес Татьяны Тарасовой.
— Илья, если ваши артисты будут дальше говорить своим клиентам-зрителям «остальные — сосать», будете кататься сами для себя. Я собиралась всей семьей идти на «Щелкунчика» в Новокузнецке, теперь смотреть на Ягудин не хочется, — обратилась к Авербуху одна из пользовательниц соцсети.
— Согласен с вами! — ответил Авербух. — Это непозволительно в любом случае. Очень жаль...
Примечательно, что фраза, на которую ссылается пользовательница, была впоследствии удалена Ягудиным из сообщения.
Из Инстаграма Ильи Авербуха pic.twitter.com/zrdMUDPVBT— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 17, 2019