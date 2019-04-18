"Это немножко странно". Туктамышева – о выступлении в одной команде со своим молодым человеком

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) рассказала, как на нее повлияло совместное выступление с бойфрендом Андреем Лазукиным на командном чемпионате мира-2019 в Фукуоке.
– Это немножко странно, потому что мы впервые выступали в одной команде. Но в то же время приятно, что есть такая поддержка в лице твоего молодого человека, – приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФКР. – Возможно, из-за этого у меня и не было такого сильного волнения, потому что мы вместе и было ощущение, что это не совсем соревнования, а как дома – Андрей же здесь, значит, все нормально.
Было волнительно, когда он катал свои программы, потому что выступление нужно было смотреть и болеть за наших. За себя я меньше переживала.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/intervyu/4369-elizaveta-tuktamysheva-ya-ne-ikh-tekh-lyudej-kotoryj-budut-silno-perezhivat-o-tom-chego-oni-ne-mogu-ispravit.html