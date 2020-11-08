«Это Фернандес дыру оставил». Хореограф Тутберидзе пошутил о падении Загитовой на шоу в Москве

Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Алины Загитовой на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве 7 ноября.

— Ошибка на флипе? Мы пошутили, что это все Фернандес — оставил дыру после себя. Если серьезно, несчастный случай — бывает, слетела с ребра, — подчеркнул Глейхенгауз. — Честно скажу, мне очень понравилось, как она откатала свой новый номер — «Эсмеральду». Немного волновалась в номере с цветком (программе-посвящении матери Глейхенгауза хореографу Людмиле Шалашовой. — Прим. «СЭ»). Потому что большой перерыв для любого спортсмена волнителен, нужно было прочувствовать лед. В «Эсмеральде», как вы заметили, она уже прямо раскаталась и, по-моему, очень здорово выступила, сделала все прыжки. Думаю, что самая главная премьера прошла успешно. (Дмитрий Кузнецов)

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