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Этери Тутберидзе: «Решение Загитовой не пришло случайно»

21:51
Алина Загитова (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова (справа) и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Тренер Этери Тутберидзе отреагировала на решение Алины Загитовой приостановить карьеру.

— Это решение, к сожалению, не пришло случайно, — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. — Алина порядка полутора лет озвучивала это решение. Оно не стало неожиданным.

Те полтора года, что она продолжала бороться за звание лучшей спортсменки в мире. Это была уже просьба взрослого человека: «Дайте мне паузу. Я хочу сама прийти к решению, что хочу соревноваться».

Она очень красиво катается. Мы всем тренерским штабом пытались уговорить ее продолжить. Думаю, она без этого не сможет. Но должна сама прийти к этому. Она не приостанавливает тренировочный процесс. Мы позволили принять ей это решение, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась обратно.

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