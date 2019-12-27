Елизавета Туктамышева: «Завтра хотелось бы выйти и оттарабанить все, что умею»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева после проката короткой программы на чемпионате России (75,74) выразила желание показать более качественное катание.

— Учитывая состояние до соревнования, выступлением довольна. Было некое волнение, которое могло помешать сделать то, что я умею. Он получился не идеальный. Рабочий прокат. Все элементы были выполнены. Но завтра хотелось бы откатать лучше. Насчет четверного не знаю. Катание должен быть увереннее. Хочется выходить, тарабанить все, что я умею. Конкуренция такая, что недочетов допускать нельзя. Вышла без коньков? Да ничего особенного, просто я старая. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции