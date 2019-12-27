Елизавета Туктамышева: «Завтра хотелось бы выйти и оттарабанить все, что умею»
16:18
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева после проката короткой программы на чемпионате России (75,74) выразила желание показать более качественное катание.
— Учитывая состояние до соревнования, выступлением довольна. Было некое волнение, которое могло помешать сделать то, что я умею. Он получился не идеальный. Рабочий прокат. Все элементы были выполнены. Но завтра хотелось бы откатать лучше. Насчет четверного не знаю. Катание должен быть увереннее. Хочется выходить, тарабанить все, что я умею. Конкуренция такая, что недочетов допускать нельзя. Вышла без коньков? Да ничего особенного, просто я старая. (Дмитрий Кузнецов)
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