Елизавета Туктамышева: "С Дзюбой не знакома. Но хотела бы познакомиться с футболистами "Зенита"

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в интервью Марии Командной рассказала, о том как она смотрела чемпионат мира по футболу. Она также рассказала о желании пообщаться с футболистами.

– Откуда такая любовь к "Зениту"?



– Они тоже полюбили меня. Взаимный обмен. Было хорошее отношение ко мне. Подружились.



– Вы знакомы с Дзюбой?



– Нет. Я бы хотела познакомиться ближе с футболистами.



– Какое у тебя отношение к футболистам? Заслуживают ли они тех денег, что получают?



– Заслуживают, но мне кажется, что фигурное катание тоже заслуживает.



– Вы смотрели чемпионат мира, не отрываясь?



– Я была на сборах в Куршавеле. Там был плохой интернет, мы пытались всей группой настроить некоторые матчи. Пропускали, но старались по максимуму смотреть. Это весь мир смотрит, такой ажиотаж. Мы реально смотрели почти каждый матч.



– Сильно орали, когда Россия обыграла Испанию?



– Да. Была дома в этот момент, и просто город взрывался в эту ночь. Это было так обидно, я еще не досмотрела, попал-не попал, а у кого-то был быстрее интернет. И просто вся улица начинает орать. И я узнала заранее. Но было круто.

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