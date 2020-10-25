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Елизавета Туктамышева: «Получила такой кайф, что даже споткнулась на дорожке от экстаза»

18:40
Елизавета Туктамышева. Фото скриншот Первого канала
Елизавета Туктамышева. Фото скриншот Первого канала

Елизавета Туктамышева осталась довольна своим выступлением в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. После нее чемпионка мира и Европы занимает третье место.

— Мы столько работали, чтобы донести весь глубокий смысл программы и с начала до конца показывать все движения, все чувства. Я впервые за весь сезон получила наслаждение, кайф. Даже на дорожке споктнулась от экстаза. Я думала, я уже опытная спортсменка, не делаю так. Оказывается, делаю.

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