Елизавета Туктамышева: «Получила такой кайф, что даже споткнулась на дорожке от экстаза»

Елизавета Туктамышева осталась довольна своим выступлением в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. После нее чемпионка мира и Европы занимает третье место.

— Мы столько работали, чтобы донести весь глубокий смысл программы и с начала до конца показывать все движения, все чувства. Я впервые за весь сезон получила наслаждение, кайф. Даже на дорожке споктнулась от экстаза. Я думала, я уже опытная спортсменка, не делаю так. Оказывается, делаю.