Елизавета Туктамышева: «Хотела на карантине вырасти. Не помогло»

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева после короткой программы на контрольных прокатах сборной России объяснила выбор своего наряда. Спортсменка в этом сезоне будет выступать под музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак».

— Мы решили, что белый цвет хорошо характеризует музыку «Спартака», — сказала Туктамышева в эфире «Первого канала». — Не хотели делать простенький стиль, хотелось божественного. Когда ставили программу, изначально планировали белое платье.

— Как перенесли карантин? Вы, в отличие от остальных, не менялись, не вырастали на 3-4 сантиметра?

— (смеется) Я, конечно, хотела, но даже это не помогло вырасти чуть-чуть. Да нормально пережила. Мы занимались онлайн, поэтому было хоть какое-то расписание дня, и это очень помогло. Время пролетело незаметно.

— Какое ощущение, когда все вернулось? Кажется, такого внимания не было никогда. Все так соскучились.

— Да, конечно, соскучились. Но учитывая, что последние соревнования были в декабре, состояние неосознанности было какое-то. Надеюсь, завтра будет полегче. Ну что поделать. Такие времена, все в одной ситуации, нужно мобилизоваться.