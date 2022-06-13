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Сегодня, 13:51

Елистратов прокомментировал избрание Кибалко в совет ISU

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов прокомментировал тот факт, что Александр Кибалко стал единственным из россиян, кого избрали в совет ISU.

«Александр Кибалко был включен в совет ISU, то есть нашу федерацию не исключили. Это хорошие новости, могло бы быть намного все хуже, могли вообще федерацию не допустить. Знаю, что на нашей стороне и Министерство спорта РФ, и Олимпийский комитет России, и Союз конькобежцев России. Они делают все возможное, чтобы мы как можно быстрее стали выступать на международных соревнованиях, тем более все условия создают внутри России, чтобы не пропадал этот соревновательный опыт. Как спортсмен могу сказать, что сделаю все возможное, чтобы быть в форме, я тренируюсь в штатном режиме, не думаю, допустят или нет», — цитирует Елистратова ТАСС.

48-летний Кибалко является участником Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, а также победителем Кубка мира.

Конгресс ISU проходил с 6 по 10 июня в Пхукете.

Источник: https://tass.ru/sport/14895409
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