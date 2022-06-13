Александр Самарин показал архивное фото с Евгением Плющенко

Российский фигурист Александр Самарин опубликовал архивное фото с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Краснодар, 2006-2022. Разница 16 лет. Евгению Плющенко спасибо за советы тогда и прекрасные шоу сейчас», — написал Самарин в соцсетях.

Евгений Плющенко и Александр Самарин. Из личного архива

В сезоне-2021/22 Самарин занял шестое место на этапе «Гран-при» в Японии и восьмую позицию на этапе в Канаде.

Фигурит является серебряным призером чемпионата Европы (2019) и победителем этапа «Гран-при» в России (2019).