Радионова заявила, что ей жаль Валиеву: «Не все наказание должно было оказаться на ее хрупких, детских плечах»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала мотивировочную часть решения спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мне трудно рассуждать, насколько доказательства Камилы были вескими в суде, поскольку мы знаем совсем немного информации. Мне кажется, что защита Камилы не защитила ее настолько, насколько это возможно. И так как она еще несовершеннолетняя и незащищенное лицо, не все наказание должно было оказаться на ее хрупких, детских плечах. Мне Камилу очень жаль, и очень жаль, что так вышло. Я считаю, что какую-то ответственность за случившееся должны взять на себя взрослые, которые за нее отвечают», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка была дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы.