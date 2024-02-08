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Допинг

8 февраля, 08:00

Юрист объяснила, почему CAS не дисквалифицировал Валиеву до 29 января 2028 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» позицию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о требовании дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с момента вынесения решения Спортивным арбитражным судом (CAS) 29 января.

«Позиция ВАДА стандартная по антидопинговым правилам. Общее правило — дисквалификация начинается с момента вынесения решения с учетом отбытого отстранения. Камила, как мы все помним, сняла временное отстранение во время Олимпиады в Пекине и, соответственно, не отбывала временное отстранение. Поэтому ВАДА совершенно закономерно просило четыре года с даты вынесения решения, так как временного отстранения не было», — сказала Анцелиович.

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

Юрист также объяснила, почему к Валиевой не была применена дисквалификация с момента вынесения решения CAS.

«Подозреваю, что CAS, в силу того что стокгольмская лаборатория сильно затянула анализ, они пошли навстречу и применили пункт исключение. Он предусматривал, что если в деле есть задержки, возникшие не по вине спортсмена, то можно отсчитывать срок дисквалификации с даты отбора проб. То есть два года, которые она выступала и соревновалась, зачли в качестве временного отстранения. В этой части они пошли, на самом деле, навстречу спортсменке. Хотя надо понимать, что все результаты за два года аннулированы. Выбирая, наверное, между четырьмя годами, когда нельзя ничего делать, то иметь возможность выступать, потеряв два года, наверное, предпочтительнее», — добавила Анцелиович.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка была дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы.

Камила Валиева
ВАДА
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