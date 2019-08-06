Егор Рухин: "Таких фанатов фигурного катания как Тутберидзе я не видел"

15-летний ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин, исполнивший свою произвольную программу лишь с одной помаркой на контрольных прокатах юниоров-одиночников в Новогорске, рассказал о том, как ему работается в группе известного тренера.

– Четверной сальхов пока решили в программу не вставлять, хотя он готов где-то на 70 процентов, планирую вставлять в этом сезоне 2-3 четверных – рассказал Рухин в ответ на вопрос о контенте в предстоящем сезоне. – Дело в том, что программу мне поставили лишь полторы недели назад. Почему так вышло? У Этери Георгиевны очень много спортсменов, поэтому до меня дошла очередь только сейчас.

– Как вам работа в группе Тутберидзе?

– Мы работаем вместе уже четвертый год, Этери Георгиевна – великолепный человек, таких фанатов фигурного катания я еще не видел, потому что она работает без выходных и требует от всех выкладываться на 100 процентов.

– Однажды она сказала, что дни рождения фигуристы тоже должны отмечать на катке... За четыре года вашей совместной работы сколько раз так выходило?

– У нас ведь разный график, кто-то катается 5 дней, а кто-то 6, поэтому выпадало по-разному. Если выходной попал на день рождения – отдохнешь, нет – обычная тренировка. (Екатерина Беспалова)