Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Ефимова и Коровин довольны дебютом в серии «Гран-при»

11:34

Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин довольны тем, как дебютировали во взрослой серии «Гран-при» в соревнованиях спортивных пар.

Фигуристы не сумели выйти в финал турнира, став в Саппоро четвертыми, на этапе в китайском Чунцине — восьмыми.

— Мы особо и не думали о попадании в финал — хотели делать свое начиная с малого. Сейчас будем готовиться к чемпионату России, — цитирует ТАСС Коровина. — Надо приехать и обсудить нашу подготовку: может быть, стоит делать больше целиковых прокатов (программы исполняются целиком, а не отрывками), мы по два раза в неделю исполняем полные программы, делая упор на технические элементы. При прокатах ощущения чуть другие.

Каждый сезон начинаешь сначала, хотя из прошлого что-то и берешь с собой. Новые старты, новые условия, все это позволяет копить опыт. Но сегодня я все-таки сильно нервничала, — отметила Ефимова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7184625

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир