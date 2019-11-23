Ефимова и Коровин довольны дебютом в серии «Гран-при»

Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин довольны тем, как дебютировали во взрослой серии «Гран-при» в соревнованиях спортивных пар.

Фигуристы не сумели выйти в финал турнира, став в Саппоро четвертыми, на этапе в китайском Чунцине — восьмыми.

— Мы особо и не думали о попадании в финал — хотели делать свое начиная с малого. Сейчас будем готовиться к чемпионату России, — цитирует ТАСС Коровина. — Надо приехать и обсудить нашу подготовку: может быть, стоит делать больше целиковых прокатов (программы исполняются целиком, а не отрывками), мы по два раза в неделю исполняем полные программы, делая упор на технические элементы. При прокатах ощущения чуть другие.

Каждый сезон начинаешь сначала, хотя из прошлого что-то и берешь с собой. Новые старты, новые условия, все это позволяет копить опыт. Но сегодня я все-таки сильно нервничала, — отметила Ефимова.