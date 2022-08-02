Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержала высказывание Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Все происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — сказала Навка «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.