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Сегодня, 13:04

Навка поддержала Тутберидзе: «Происходящее в фигурном катании — это просто беспредел»

Навка поддержала высказывание Тутберидзе об отстранении россиян от международных турниров
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержала высказывание Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Все происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — сказала Навка «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Татьяна Навка
Этери Тутберидзе
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