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«Достали уже! В порядке я!» Гном Гномыч ответил подписчикам

18:45
Александр Плющенко. Фото VK
Александр Плющенко. Фото VK
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Александр Плющенко, сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовал ролик с ответом подписчикам.

«Ну что сказать , получили что хотели! Саня читает свою страницу и решил ответить «добрым» людям!» — написала Рудковская в Instagram.

«Да достали уже! Да в порядке я! В порядосе! И подмигивать я вам не буду!» — говорит сын Плющенко в видео, продемонстрировав футболку «Я/Мы Гном Гномыч».

Скорее всего, это ответ на комментарий одного из подписчиков с просьбой подмигнуть, если его держат в заложниках.

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