«Достали уже! В порядке я!» Гном Гномыч ответил подписчикам
18:45
Александр Плющенко, сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовал ролик с ответом подписчикам.
«Ну что сказать , получили что хотели! Саня читает свою страницу и решил ответить «добрым» людям!» — написала Рудковская в Instagram.
«Да достали уже! Да в порядке я! В порядосе! И подмигивать я вам не буду!» — говорит сын Плющенко в видео, продемонстрировав футболку «Я/Мы Гном Гномыч».
Скорее всего, это ответ на комментарий одного из подписчиков с просьбой подмигнуть, если его держат в заложниках.