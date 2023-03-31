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Сегодня, 16:18

Домнина рассказала, что о переезде Костомарова в Германию на лечение речи не идет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина прокомментировала информацию о том, что фигуристка могут перевезти в клинику Германии для протезирования.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику, — цитирует Домнину ТАСС. — Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа».

Ранее сообщалось, что в состоянии 46-летний фигуриста есть улучшения, но выписывать его пока не планируют. Также информировалось, что врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи.

Олимпийский чемпион Костомаров находится в больнице с 10 января.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования
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