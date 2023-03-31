Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:32

Спортивный психолог раскритиковала методы воспитания отца 8-летней фигуристки

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный психолог Виктория Борзенкова высказался о методах воспитания Михаила Лебедева в отношении его 8-летней дочери Мирославы.

«Абсолютно, категорически неприемлемо такое спортивное воспитание своих детей! Воспитание, педагогика и дрессировка с элементами насилия — абсолютно разные вещи. Нет здесь какой-то великой заслуги «воспитателя». Силы заведомо не равные! Проявление нелюбви и жестокости родителя к своему ребенку — сомнительный успех и вряд ли пойдет на пользу в будущем», — приводит слова Борзенковой Sport24.

Ранее в сети распространились видеоролики с моментами тренировки юной фигуристки, на которых ее тренер пинает девочку. Спортсменка плачет и падает на пол.

Посже появились еще два видеоролика. На первом Михаил отчитывает дочь за набранные в праздники 1,5 килограмма и сравнивает ее с мешком картошки. На втором видео девочка плачет на льду из-за боли в бедрах, но отец говорит, что нужно просто потерпеть.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-31-dressirovka-s-elementami-nasiliya-sportivnyy-psikholog-raskritikovala-metody-vospitaniya-ottsa-8-letney-figuristki
Фигурное катание
1
0
Читайте также
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Домнина рассказала, что о переезде Костомарова в Германию на лечение речь не идет
Новости
RSS RSS
Все новости