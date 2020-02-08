Дочь Тутберидзе стала третьей на Первенстве России среди юниоров
14:59
Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали третьими на Первенстве России среди юниоров в танцах на льду.
Первое место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, вторая строчка у Арины Ушаковой и Максима Некрасова.
Ранее короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Этери Тутберидзе.
Первенство России среди юниоров
Тaнцы нa льду
1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (182.09)
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (181.72)
3. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180.97)
4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (171.38)
5. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (166.41)
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