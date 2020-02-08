Дочь Тутберидзе стала третьей на Первенстве России среди юниоров

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали третьими на Первенстве России среди юниоров в танцах на льду.

Первое место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, вторая строчка у Арины Ушаковой и Максима Некрасова.

Ранее короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Этери Тутберидзе.

Первенство России среди юниоров

Тaнцы нa льду

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (182.09)

2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (181.72)

3. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180.97)

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (171.38)

5. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (166.41)