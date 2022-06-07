Дочь Тутберидзе будет выступать за США

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, будет выступать за США, сообщает The Skating Lesson.

Эту информацию подтвердила Тутберидзе. Дуэт тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис родилась в США, однако детство провела в России.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.