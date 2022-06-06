ISU рассмотрит предложение о проведении мирового турне фигуристов по итогам сезона

Как рассказал «СЭ» агент и постановщик шоу Ари Закарян, на конгрессе ISU возможно принятие решения о проведении мирового тура из шоу с участием лучших фигуристов мира по окончании сезона.

— Мое главное предложение на этом конгрессе — проведение большого мирового шоу-тура ISU после чемпионата мира с участием победителей и призеров. Если это грамотно организовать, подключить спонсоров, соцсети, продавать билеты, заработать могут все. Это должно быть организовано официально, через национальные федерации, чтобы у них тоже был интерес. Плюс в моем понимании со спортсменами должны ездить их тренеры, они могут проводить в принимающих странах семинары, ходить на телепередачи или рассказывать в СМИ о виде спорта, способствуя его популяризации. Проводить такие шоу может в теории любая страна, достаточно написать заявку в ISU, нет условия, чтобы в ней обязательно было развито фигурное катание. При правильном подходе она заработает. Если на прошлом конгрессе я видел свою главную цель в проведении ледового «Оскара» и это предложение в целом было принято, то сейчас борюсь за это. Да, ISU Skating Awards по известным причинам не удалось провести в формате большого мероприятия на арене, но в будущем это произойдет, оно останется в календаре, — сказал Закарян.

Предыдущий конгресс ISU принял предложение Закаряна проводить церемонию награждения в различных номинациях по итогам сезона, но из-за коронавируса и политических причин пока ни одной офлайн-церемонии не прошло.

Конгресс в Пхукете продлится до 10 июня.