Дмитрий Козловский: «Задачу минимум мы выполнили»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свое выступление на «Гран-при» Франции.

Бойкова: — Мы довольны тем, что сегодняшний прокат был лучше, чем в США. Мы видим прогресс. Да, были помарки, ошибки, глупые. Но мы хотим улучшаться от старта к старту, сезон длинный.

Козловский: — Хочу сказать, что задачу минимум мы выполнили — отобрались в финал «Гран-при». Сегодняшним днем мы довольны, есть помарка, но выступление было достаточно хорошим.

Бойкова: — Сложная программа? Когда входишь в темп программы, то уже несложно. Когда нет ошибок, когда чувствуешь, что ты катишь вместе с партнером, то темп несложно поддерживать.

Козловский: — Можно сравнить с одиночниками, если ты попадаешь в поток, то все легче, и элементы ложатся на музыку естественнее.

Бойкова и Козловский одержали победу с результатом 216,96 балла.