Дмитрий Козловский: «На соревнованиях мы в командировке и обязаны быть в форме, а не заниматься туризмом»

Дмитрий Козловский в дуэте с Александрой Бойковой, cтавший победителем парного турнира московского этапа «Гран-при», отметил, что в них с партнершей вкладывается много сил и финансовых вложений.

— Как профессиональным спортсменам нам важно уделять много времени реабилитации, восстановлению — от начала одной тренировки и до начала следующей, — сказал Козловский в видеоинтервью ФФКР. — Путешествия к местам соревнований? Это прежде всего командировка, где мы обязаны быть в форме, а не заниматься туризмом. Мы — государственные люди, в нас очень много вкладывается всего и тренерами и представителями федерации, поэтому мы должны выполнять определенные требования, в этом нет ничего такого.

Ранее пара таже выиграла канадский этап серии и отобралась в Финал «Гран-при». В прошлом сезоне, который стал для них первым на взрослом уровне, Бойкова и Козловский стали бронзовыми призерами чемпионата Европы и заняли шестое место на чемпионате мира.

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