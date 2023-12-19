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Сегодня, 11:10

Губерниев — о совместном треке Трусовой и Самоделкиной: «Девчонки наступают по всем фронтам»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о новом треке российских фигуристок Александры Трусовой, Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной «Я не кукла».

«Это прекрасно! У меня тоже есть группа Guber Band. «В жизни, как обычно, нет гармонии, — сказала Маргарита Пушкина, — в музыке только гармония и есть». Но мы не говорим, фразу, которая продолжает это произведение: «Слушай музыку и прощай». Мы говорим: слушай музыку и здравствуй!

Мы видим новые экспириенсы. Девчонки успешно наступают по всем фронтам. Не сидят на месте. Мне все это остается только прветствовать. Да здравствуют различные коллаборации между фигуристами, футболистами, лыжниками! Деятельная натура сейчас себя сможет применить», — сказал Губерниев «СЭ».

Для  Трусовой это второй трек. В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.

Фигурное катание
Александра Трусова
Дмитрий Губерниев
Софья Самоделкина
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Трусова вместе с Самоделкиной и Левушкиной выпустила трек «Я не кукла»

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