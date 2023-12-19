Тарасова отреагировала на выход новой песни Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выход новой песни российской фигуристки Александры Трусовой «Я не кукла».

«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься а, во-вторых, мне это вообще не надо. Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама спросит, но она никогда не спрашивает их — ни у меня, ни у кого!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Для Трусовой это второй трек. В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.