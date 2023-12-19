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Сегодня, 13:22

Тарасова отреагировала на выход новой песни Трусовой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выход новой песни российской фигуристки Александры Трусовой «Я не кукла».

«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься а, во-вторых, мне это вообще не надо. Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама спросит, но она никогда не спрашивает их — ни у меня, ни у кого!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Для Трусовой это второй трек. В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-605545-tarasova-ne-slyshala-i-ne-budu-slushat-kak-poyet-trusova
Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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