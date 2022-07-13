Алиев и Игнатов присоединятся к группе Рукавицына на тренировочных сборах в Ереване 15 июля

Фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов присоединятся к группе Евгения Рукавицына на тренировочных сборах в Ереване 15 июля, сообщает тренер спортсменов.

«Вылетаем 14 июля на сбор в Армению, в Ереван. Я с юниорами вылетаю завтра в два часа дня. А Дмитрий Алиев и Макар Игнатов присоединятся к нам 15 июля, поскольку завтра будут задействованы в шоу в Нижнем Новгороде», — цитирует ТАСС Рукавицына.

В прошедшем сезоне 23-летний Алиев занимал пятое и девятое места на этапах серии «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России он занял девятое место.

22-летний Игнатов становился серебряным призером чемпионата России в 2021 году, бронзовым призером этапа «Гран-при» в Москве в 2019 году и победителем финала Кубка России в 2020 году.