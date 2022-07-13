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Сегодня, 21:16

Забияко дебютирует с новым партнером в турнире Skate Ontario

Галина Глазко
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Наталья Забияко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, представляющая сейчас Канаду, вместе с Закари Дэйлманом выступит в турнире Skate Ontario. Пара была включена в заявочный лист.

Турнир пройдет с 18 по 21 августа в канадском городе Миссисога.

Забияко представляла Россию с 2014 года. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпиады-2018, бронзовой медалисткой ЧМ-2019, а также победительницей двух этапов «Гран-при».

В феврале 2020-го Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем у партнера. Позже она заявила, что возобновляет карьеру и будет выступать за Канаду.

Фигурное катание
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