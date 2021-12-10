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Горшков: «Отношусь к Сихарулидзе с большим уважением»

13:06
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков позитивно оценивает намерение олимпийского чемпиона в парном катании Антона Сихарулидзе возглавить Федерацию фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

«Отношусь к Антону Сихарулидзе как к спортсмену, как к человеку с большим уважением и желаю ему в случае избрания на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга успеха и удачи, — цитирует ТАСС Горшкова. — А самой федерации — одной из ведущих федераций фигурного катания в нашей стране, дальнейшего процветания и развития».

Ранее стало известно, что Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента организации. Выборы пройдут 17 декабря.

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов. Он проработал в этой должности три месяца и покинул ее год назад. С тех пор обязанности президента организации исполняет Игорь Образцов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13167295

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Роман Шишов все материалы автора
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