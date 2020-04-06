Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что спорстменам, привыкшим к нагрузкам, самоизоляция дается тяжело.

— Все в изоляции, все дома, у кого загородные дома есть, тем, конечно, попроще, а для сидящих в квартирах это — просто катастрофа: дети визжат, хотят заниматься, мышцы болят, родители «вешаются», — цитирует ТАСС Плющенко. — Спортсмены, привыкшие к большим нагрузкам, сейчас просто сидят по домам, пытаются заниматься, но это совсем не те нагрузки, которые ты делаешь на льду во дворце спорта.

Надеюсь, что скоро это все закончится и тренировки возобновятся, соскучился по детям. А что касается спорта, то сейчас все-таки все условия для этого есть — интернет, телевизор, есть огромный пласт упражнений, которые можно выполнять дома даже в маленькой комнатенке. Когда я жил в Волгограде, или когда у меня была комната в Санкт-Петербурге, я всю ОФП выполнял дома. Банальный пресс, спина, ноги, пистолетики, приседания, отжимания — всегда можно найти место, где это сделать.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.