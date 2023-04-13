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Сегодня, 20:34

Чемпионы России Бойкова и Козловский рассказали о программах на новый сезон

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о программах на новый сезон.

«На новый сезон у нас уже поставлены программы. Были идеи — и они уже воплотились. Программы поставлены обе — и короткая, и произвольная. Какие они? Ну конечно, пока это секрет. Как мы уже говорили: мы будем кататься на льду, у нас будут красивые костюмы.

Короткую поставил Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а произвольную — Николай Морошкин и Анжелика Крылова. Какой стиль? Это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую мы пока озвучивать не будем», — сказала Бойкова.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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