Чемпионы России Бойкова и Козловский рассказали о программах на новый сезон

Чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о программах на новый сезон.

«На новый сезон у нас уже поставлены программы. Были идеи — и они уже воплотились. Программы поставлены обе — и короткая, и произвольная. Какие они? Ну конечно, пока это секрет. Как мы уже говорили: мы будем кататься на льду, у нас будут красивые костюмы.

Короткую поставил Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а произвольную — Николай Морошкин и Анжелика Крылова. Какой стиль? Это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую мы пока озвучивать не будем», — сказала Бойкова.