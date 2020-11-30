Новые звезды российского парного катания Анастасия Мишина и Александр Галлямов в этом сезоне перешли к известному тренеру Тамаре Москвиной и в интервью «СЭ» поделились планами по изучению многооборотных прыжков и других сложных элементов.

— Правильно ли поступает ISU, что лишает пары мотивации рисковать и пробовать новые элементы? К примеру, практически исчезли попытки четверных, хотя еще лет пять назад многие пары пробовали четверные выбросы.

Галлямов: Тут учитывается несколько факторов на стоимость элементов. Стоимость оценки должна быть выше, так как очень сложно выполнить элемент ультра-си. Спортсмен очень рискует, чтобы получить более высокий балл.

Мишина: В новых правилах есть свои плюсы, своя логика. Делать четверные выбросы — большой риск для здоровья, поэтому их стоимость понизили. К тому же, при системе оценок +5/-5 падение или приземление на две ноги сильно влияют на итоговые баллы. Сейчас требуется не сложность, а чистота, качество исполнения элементов.

— Вы никогда не мечтали попробовать четверной выброс?

Мишина: Мысли были, но пока что не пробовали на льду. Делали четверной сальхов только на полу. Были успешные попытки с приземлением на одну ногу.

— Значит, теоретически можем увидеть от вас параллельный четверной?

Галлямов: В парном катании хватает очень сложных элементов таких как поддержки, выбросы, на которые тратятся много сил и концентрации.

Мишина: В ближайшем будущем — вряд ли. Наверное, параллельный четверной смогли бы сделать только Саша Трусова в паре с Нэтаном Ченом.

— А что вы бы хотели выучить или попробовать исполнить в будущем?

Галлямов: У нас много вариантов как усилить свои программы, будем обсуждать с тренерами как усложняться. Речь даже не о прыжках и выбросах: надо учить новые поддержки, хореографические элементы. За все взяться мы не можем, но постепенно находим недостатки в своих прокатах и стараемся их устранять. Тренеры нас развивают, идем вперед. (Рустам Имамов).

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