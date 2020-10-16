Чемпионы Европы Бойкова и Козловский пропустят третий этап Кубка России
12:47
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Сочи. Накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнера оказался положительный результат.
В минувшем сезоне пара стала чемпионами России и Европы.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5161-aleksandra-bojkova-dmitrij-kozlovskij-ne-vystupyat-na-tret-em-etape-kubka-rossii-v-sochi.html
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное