Чемпионы Европы Бойкова и Козловский пропустят третий этап Кубка России

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Сочи. Накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнера оказался положительный результат.

В минувшем сезоне пара стала чемпионами России и Европы.