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Допинг

8 февраля, 09:00

Радионова высказалась в поддержку Валиевой: «Камилу надо отстаивать и защищать до конца»

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Елена Радионова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, что срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой должен отсчитываться с даты оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Если ВАДА хочет, чтобы дисквалификация Камилы началась с момента оглашения приговора, то я, конечно же, считаю, что сторона защиты Камилы должна подать апелляцию на возвращение ей статуса победительницы чемпионата Европы и других регалий. В любом случае, Камилу надо отстаивать и защищать до конца. Не знаю, как поведет себя сторона Валиевой, но хочется, чтобы были приложены максимальные усилия для того, чтобы попытаться ее оправдать», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка была дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.

Елена Радионова
Камила Валиева
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