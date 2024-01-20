Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира мужчин
Личный турнир среди мужчин пройдет на чемпионате России по прыжкам 20 января
Мужчины выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — в 15.30 по московскому времени.
Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, а также на онлайн-платформе Okko Sport. Первый канал покажет выступления мужчин в прямом эфире(с 16.05). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.
Личное первенство стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.
Действующим чемпионом России по прыжкам среди мужчин является Григорий Федоров.
Личный турнир. Мужчины
Участники 1/4 финала
- Арсений Федотов — Григорий Федоров
- Евгений Семененко — Марк Кондратюк
- Лев Лазарев — Владислав Дикиджи
- Глеб Лутфуллин — Макар Игнатов
- Михаил Терновский — Иван Попов
- Петр Гуменник — Николай Колесников
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