Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы спортивных пар

В четверг, 24 декабря, стартовал чемпионат России по фигурному катанию.

Сегодня вечером спортивные пары представят свои короткие программы. Начало — 18.00 по московскому времени.

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала. На лед выйдут действующие чемпионы России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко

2. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

5. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

6. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов

7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Третья разминка

8. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко

9. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов

10. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

11. Алина Пепелева — Роман Плешков