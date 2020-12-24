Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы спортивных пар
Сегодня вечером спортивные пары представят свои короткие программы. Начало — 18.00 по московскому времени.
Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала. На лед выйдут действующие чемпионы России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Первая разминка
1. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко
2. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев
3. Карина Акопова — Никита Рахманин
Вторая разминка
4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
5. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
6. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов
7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Третья разминка
8. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко
9. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов
10. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
11. Алина Пепелева — Роман Плешков
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