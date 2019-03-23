Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы мужчин

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В субботу, 23 марта, мужчины представят произвольную программу и разыграют медали. В тройке лидеров после короткой программы – американцы Натан Чен и Джейсон Браун и двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира японец Юдзуру Ханю. Сборную России представляют Михаил Коляда (10-е место), Андрей Лазукин (11-е) и Александр Самарин (20-е).

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция произвольной программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 11.25 (время московское).

Чемпионат мира. Мужчины. Топ-6 и наши после короткой программы

1. Натан Чен (США) – 107,40

2. Джейсон Браун (США) – 96,81

3. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,87

4. Винсент Чжоу (США) – 94,17

5. Маттео Риццо (Италия) – 93,37

6. Шома Уно (Япония) – 91,40

10. Михаил Коляда (Россия) – 84,23

11. Андрей Лазукин (Россия) – 84,05

20. Александр Самарин (Россия) – 78,38

Время выхода на лед россиян и топ-3 в произвольной программе

6 (стартовый номер). Александр Самарин – 12:17 (время московское)

13. Михаил Коляда – 13:43

15. Андрей Лазукин – 13:58

22. Юдзуру Ханю – 15:02

23. Натан Чен – 15:10

24. Джейсон Браун – 15:18

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире