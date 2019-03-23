Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы мужчин

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.
В субботу, 23 марта, мужчины представят произвольную программу и разыграют медали. В тройке лидеров после короткой программы – американцы Натан Чен и Джейсон Браун и двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира японец Юдзуру Ханю. Сборную России представляют Михаил Коляда (10-е место), Андрей Лазукин (11-е) и Александр Самарин (20-е).
Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция произвольной программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 11.25 (время московское).
Чемпионат мира. Мужчины. Топ-6 и наши после короткой программы
1. Натан Чен (США) – 107,40
2. Джейсон Браун (США) – 96,81
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,87
4. Винсент Чжоу (США) – 94,17
5. Маттео Риццо (Италия) – 93,37
6. Шома Уно (Япония) – 91,40
10. Михаил Коляда (Россия) – 84,23
11. Андрей Лазукин (Россия) – 84,05
20. Александр Самарин (Россия) – 78,38
Время выхода на лед россиян и топ-3 в произвольной программе
6 (стартовый номер). Александр Самарин – 12:17 (время московское)
13. Михаил Коляда – 13:43
15. Андрей Лазукин – 13:58
22. Юдзуру Ханю – 15:02
23. Натан Чен – 15:10
24. Джейсон Браун – 15:18
Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире