Чемпионат мира может пройти в октябре-декабре

Международный союз конькобежцев провел видеоконференцию по поводу проведения чемпионатов мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному фигурному катанию. Турниры должны были пройти в марте и начале апреля, но были перенесены из-за коронавируса.

«Организация сохраняет возможность рассмотреть вопрос о переносе чемпионатов на период с октября по декабрь 2020 года. Однако все зависит от развития пандемии коронавируса», — говорится в текcте заявления.