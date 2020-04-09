ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Чемпионат мира может пройти в октябре-декабре

05:38
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Международный союз конькобежцев провел видеоконференцию по поводу проведения чемпионатов мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному фигурному катанию. Турниры должны были пройти в марте и начале апреля, но были перенесены из-за коронавируса.

«Организация сохраняет возможность рассмотреть вопрос о переносе чемпионатов на период с октября по декабрь 2020 года. Однако все зависит от развития пандемии коронавируса», — говорится в текcте заявления.

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