Чемпион Европы Сипре подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней девочке

Французский фигурист, чемпион Европы и призер ЧМ-2018 Морган Сипре, выступающий в паре с Ванессой Джеймс, подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней девочке, информирует USA Today.

В декабре 2017 года спортсмен со своего верифицированного аккаунта отправил две фотографии своего детородного органа фигуристке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде.

Тренеры Сипре пытались скрыть инцидент от огласки, так как фигурист на тот момент готовился к Олимпийским играм в Пхенчхане. Девочку стыдили, а также угорожали ей.

28-летний Сипре с Ванессой Джеймс в текущем сезоне пропустили серию «Гран-при».