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CAS опубликует вердикт по делу Валиевой без ее разрешения

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, без ее разрешения, сообщает ТАСС.

Спортмсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

«В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин. Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения. Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано», — приводит слова пресс-службы Спортивного арбитражного суда ТАСС.

На момент взятия пробы в декабре 2021 года Валиевой было меньше 16 лет, поэтому она имеет статус защищенного лица. Положение об обязательном характере публичного обнародования данных не применяется к случаям, когда спортсмен или иное лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является несовершеннолетним, защищаемым лицом или спортсменом-любителем согласно статье 14.3.7 Всемирного антидопингового кодекса (ВАДА).

Первые слушания по делу 17-летней россиянки прошли с 26 по 28 сентября, после чего продолжились 9 и 10 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) ожидает публикацию решения CAS по делу Валиевой до 12 февраля 2024 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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