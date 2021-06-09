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Плющенко похвалил физическую форму своих учениц

10:45
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фото с ученицами своей академии.

«У спортсменок из «Ангелов Плющенко» прессуха зачетная!» — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Собственную академию «Ангелы Плющенко» фигурист открыл в апреле 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые весной 2021 года решили вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

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