Плющенко похвалил физическую форму своих учениц

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фото с ученицами своей академии.

«У спортсменок из «Ангелов Плющенко» прессуха зачетная!» — написал Плющенко в Instagram.

Собственную академию «Ангелы Плющенко» фигурист открыл в апреле 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые весной 2021 года решили вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.