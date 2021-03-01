Быстров снова пошутил над Семенович: «Зовите Аньку. Только скажите, чтобы без лифчика приходила»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров вновь пошутил над бывшей фигуристкой, а ныне популярной певицей и ведущей Анной Семенович.

«Для всех мужиков — это сиськи. Для женщин и для всех остальных — это груди. Девочки, которые занимаются фигурным катанием, если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только об этом.

Зовите Аньку. Зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», — сказал Быстров в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

В интервью «СЭ» Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». После этого певица назвала спортсмена хамом.

1 марта стало известно, что певица и телеведущая собирается подать в суд на экс-футболиста.