Семенович собирается подать в суд на Быстрова за высказывание о ее груди

Певица и телеведущая, бывшая фигуристка Анна Семенович собирается подать в суд на экс-футболиста Владимира Быстрова, который высказался о ее груди.

«Владимир Быстров в интервью спортивному изданию почему-то затронул меня, — сказала Семенович в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. — Я не понимаю, причем тут футбол, Быстров и Семенович. Он сказал, что мне нужно отрезать сиськи, чтобы я стала олимпийской чемпионкой. Я считаю, что это хамство со стороны мужчины. Это опубликовали все издания. Естественно, это разлетелось по новостной ленте, обсуждалось очень долго.

При этом у Быстрова тоже есть дочь, которая занимается фигурным катанием. Мы не знаем, какие у нее будут физические данные через пять-семь лет для занятий фигурным катанием, когда она станет девушкой. Почему Быстров обсуждает мою грудь?

Мне бы хотелось, чтобы мужчины оставались мужчинами. Дорогие мои, давайте уважительно относиться к женщинам, к их физическим данным. Надо корректно себя вести в этой жизни. Мне хочется, чтобы он извинился передо мной. Скандал кипит, все смеются. Мне это неприятно».

На передаче также присутствовала адвокат Быстрова Майя Шевцова. Она заявила, что ее клиентка подаст в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее Быстров в интервью «СЭ» сказал: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Анна Семенович ответила ему в Instagram.