Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

— Падения бывают, особенно в начале сезона. Можно было выступить лучше. Но это хорошая отправная точка. Была очень хорошая попытка четверного, даже подумала, что выехала, но не удалось, — сказала Щербакова в микст-зоне. — Мысли о снятии не было, но была боязнь показать прокат, который, может быть, не до конца готов. Не буду останавливаться на одном кваде. Отдельно прыгаю на тренировках и флип, и лутц. Работаю, чтобы собрать все вместе в программе. В Сызрани будут новые костюмы, которые помогут лучше передать мой образ. (Дмитрий Кузнецов)