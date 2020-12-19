Бузова рассказала, что Тарасова процитировала ее новую песню

Телеведущая и певица Ольга Бузова поблагодарила заслуженного тренера России Татьяна Тарасову за теплые слова в последнем шоу «Ледниковый период».

«Татьяна Анатольевна, наверное, не знает, но она процитировала мою последнюю песню: падать и снова подниматься, - сказала Бузова в эфире Первого канала. - Для меня это — девиз на этом проекте.

Мы посвящаем этот номер всем нашим родным и близким. Очень важную тему мы затронули. Мы сделали все, что могли. Упали — поднялись. Я горжусь всем. Знайте, что этим миром правит любовь. Если вы упали, поднимайтесь».