Бузова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своих впечатлениях от участия в шоу «Ледниковый период».

«Наверное, не хватит слов, чтобы передать свои ощущения, когда мы откатали один из ваших самых любимых номеров с Дмитрием Соловьевым.

Столько работы, разбитых коленок, слез даже (как без этого), все, чтобы вы смогли увидеть нашу историю на льду. Готовишься месяцами, а 4 минуты прилетели, как мгновенье. Но это стоит того. Преодоление, страх, контроль, радость, грусть, боль, наслаждение. Я испытала миллион эмоций во время участия в «Ледниковом». И для меня счастье и гордость выступать вместе с Олимпийскими чемпионами.

Мои родные, спасибо. Спасибо всем зрителям. Я вас всех слышала. Спасибо за поддержку и любовь", — написала Бузова в Instagram.

Бузова вместе с олимпийским чемпионом Соловьевым участвовала в последнем сезоне проекта «Ледниковый период». Вчера, 16 апреля, они выступили на гала-шоу проекта в Санкт-Петербурге.