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Загитова сделала каскад впервые за долгое время

18:16
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время подготовки к ледовому шоу команды тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп. Ролик выложила сама фигуристка в Stories своего Instagram.

В последний раз на соревнованиях Загитова выполняла эту комбинацию в финале «Гран-при» в 2019 году. Это было последнее выступление фигуристки на соревнованиях, после него она объявила о паузе в карьере. На данный момент Алина выступает только в шоу.

Публикация от Alina Zagitova fan account? (@teamzagitova)

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