Загитова сделала каскад впервые за долгое время

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время подготовки к ледовому шоу команды тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп. Ролик выложила сама фигуристка в Stories своего Instagram.

В последний раз на соревнованиях Загитова выполняла эту комбинацию в финале «Гран-при» в 2019 году. Это было последнее выступление фигуристки на соревнованиях, после него она объявила о паузе в карьере. На данный момент Алина выступает только в шоу.