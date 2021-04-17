«Готовимся на Олимпиаду-2026?» Сотникова станцевала на льду в паре с Губерниевым
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в Instagram совместный танец с комментатором Дмитрием Губерниевым.
«Создается новая пара на льду. Ну что, Дмитрий Губерниев, готовимся на Олимпиаду-2026?» — подписала пост Сотникова.
Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.
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