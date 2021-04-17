Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Готовимся на Олимпиаду-2026?» Сотникова станцевала на льду в паре с Губерниевым

00:40
Теги:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в Instagram совместный танец с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Создается новая пара на льду. Ну что, Дмитрий Губерниев, готовимся на Олимпиаду-2026?» — подписала пост Сотникова.

Публикация от ??? ??? (@adelina_sotnikova14)

Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNvWXxRoJYe/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд